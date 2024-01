Jiangmen Kanhoo Industry Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Jiangmen Kanhoo Industry liegt bei 38,19 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,58 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,57 CNH für die Aktie von Jiangmen Kanhoo Industry. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,65 CNH, was einem Unterschied von -7,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 12,26 CNH, was einem ähnlichen Niveau entspricht (-4,98 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Jiangmen Kanhoo Industry zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangmen Kanhoo Industry besonders positiv diskutiert, während negative Diskussionen kaum verzeichnet wurden. An den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.