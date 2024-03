Jiangmen Kanhoo Industry Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index beträgt für die Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie derzeit 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Jiangmen Kanhoo Industry somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangmen Kanhoo Industry derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,65 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,76 CNH liegt, was einer Differenz von -24,81 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild mit einem Wert von 9,54 CNH, bei einem letzten Schlusskurs, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangmen Kanhoo Industry einen Wert von 108 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.