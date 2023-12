Jiangmen Kanhoo Industry Aktie: Bloß aufpassen!

Jiangmen Kanhoo Industry schüttet eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt aus. Mit 0 % liegt die Dividendenrendite 1,92 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 1,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 98, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,2, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jiangmen Kanhoo Industry.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie der Jiangmen Kanhoo Industry in den letzten 200 Handelstagen um 9,95 % unter dem gleitenden Durchschnitt (GD200) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage um 5,78 % unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.