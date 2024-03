Jiangmen Kanhoo Industry Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Jiangmen Kanhoo Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,83 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -24,6 Prozent, was bedeutet, dass Jiangmen Kanhoo Industry eine Underperformance von -23,23 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -24,6 Prozent im letzten Jahr, und Jiangmen Kanhoo Industry lag 23,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Unterperformance deutlich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangmen Kanhoo Industry liegt bei 108,15, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Jiangmen Kanhoo Industry in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sich in Richtung positiver Themen verlagert hat. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Insgesamt erhält Jiangmen Kanhoo Industry in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60,71) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien ein neutrales Rating für die Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie.