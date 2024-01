Jiangling MotorsLtd Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Jiangling Motors-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,25 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 19,03 CNH (+17,11 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,14 CNH führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Jiangling Motors in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,69 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von 14,57 Prozent liegt die Rendite von Jiangling Motors mit 26,11 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Jiangling Motors diskutiert wurde. Allerdings wurden in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität in Bezug auf Jiangling Motors gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings ließ sich auch eine negative Änderung in der Stimmung feststellen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.