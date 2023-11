Jiang Su Zhong Tian-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Zhongtian-Aktie liegt bei 90,91, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 61, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Jiangsu Zhongtian-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 0,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -25,14 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 0,89 Prozent, wobei die Jiangsu Zhongtian-Aktie 25,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Zhongtian-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 15,24 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,16 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 14,27 CNH zeigt eine Abweichung von -7,78 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf technischer Basis.