Jiang Su Zhong Tian Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine negative Stimmung bezüglich des Unternehmens Jiangsu Zhongtian. An insgesamt neun Tagen dominierte die negative Kommunikation, während nur an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Jiangsu Zhongtian als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 86,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 77,54, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Zhongtian bei 15,06 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,85 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -21,31 Prozent zum GD200 und damit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,91 CNH, was einer Distanz von -14,81 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in den sozialen Netzwerken spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Allerdings ließ sich auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung feststellen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt negative Einschätzung der Aktie von Jiangsu Zhongtian.