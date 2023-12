Jiang Su Zhong Tian Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jiangsu Zhongtian von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Stimmung rund um Jiangsu Zhongtian beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Jiangsu Zhongtian in diesem Punkt daher die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Jiangsu Zhongtian-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 75,98, was bedeutet, dass die Aktie hier überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,12 Prozent erzielt, was 24,06 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,12 Prozent, wobei Jiangsu Zhongtian aktuell 24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.