Jiang Su Zhong Tian Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Jiangsu Zhongtian-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 12,4 CNH mit -16,5 Prozent unter dem GD200 von 14,85 CNH liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 13,33 CNH auf, was wiederum ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -6,98 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Jiangsu Zhongtian-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage in Bezug auf die Jiangsu Zhongtian-Aktie. Es gab keine deutlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jiangsu Zhongtian. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Jiangsu Zhongtian wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, sodass die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Jiangsu Zhongtian-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,12 Prozent erzielt, was 25,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,68 Prozent, und Jiangsu Zhongtian liegt aktuell 25,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.