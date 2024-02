Jiang Ling Motors-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für Anleger. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In letzter Zeit hat jedoch die negative Kommunikation über das Unternehmen Jiangling Motors zugenommen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jiangling Motors beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 34,68 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 34,81 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Jiangling Motors-Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt, dass dieser aktuell bei 17,23 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,27 CNH liegt damit deutlich darüber (Unterschied +35,06 Prozent), was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem Wert von 20,29 CNH positiv bewertet (+14,69 Prozent Abweichung). Somit erhält die Jiangling Motors-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangling Motors beträgt derzeit 13. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmungslage der Anleger neutral ist und die technische Analyse sowie die fundamentale Bewertung ebenfalls auf ein neutrales bis positives Bild hindeuten.