Jiang Ling Motors-Investoren können es immer noch nicht glauben

Jiangling Motors: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Die Aktien von Jiangling Motors zeigen sich aktuell im Vergleich zur Branche "Automobile" auf einem ähnlichen Niveau. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,11 liegt das Unternehmen auf dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Performance der Aktienkurse konnte Jiangling Motors in den vergangenen 12 Monaten eine hohe Steigerung von 40,69 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt lediglich um 13,03 Prozent, was eine Outperformance von +27,66 Prozent für Jiangling Motors bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite des Unternehmens mit 33,96 Prozent über dem Durchschnitt von 6,73 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangling Motors-Aktie von 19,03 CNH mit +17,4 Prozent Entfernung vom GD200 (16,21 CNH) ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal mit einem Abstand von -0,05 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Jiangling Motors-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangling Motors mit 2,3 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent in der "Automobile"-Branche. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Jiangling Motors eine solide und neutrale Bewertung auf fundamentaler, Performance- und technischer Ebene.