Jiang Ling Motors Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Diskussionen über Jiangling Motors in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist das Unternehmen unserer Redaktion zufolge als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Jiangling Motors wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Ebenso hat Jiangling Motors derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangling Motors-Aktie liegt bei 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,33) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Neutral"-Rating für Jiangling Motors.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Jiangling Motors mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,11 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.