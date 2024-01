JiangSu Yabaite Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Shandong Yabo hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -38,38 Prozent für Shandong Yabo hinweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,27 Prozent im letzten Jahr, wobei Shandong Yabo 38,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Shandong Yabo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shandong Yabo in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Stimmung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Yabo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 2,66 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (2,43 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -8,65 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 2,22 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+9,46 Prozent) und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Shandong Yabo in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Shandong Yabo in den sozialen Medien zeigt hingegen keine signifikante Abweichung von der Norm, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.