JiangSu Yabaite Aktie: In Lauerstellung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yabo liegt bei einem Wert von 145, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Shandong Yabo-Aktie bei 2,65 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 2,36 CNH um 10,94 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,22 CNH, was 6,31 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung, während die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shandong Yabo-Aktie beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder über- noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Shandong Yabo eine Rendite von -36,94 Prozent auf, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 38,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.