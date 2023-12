JiangSu Yabaite Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividendenrendite für Shandong Yabo beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,42 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Shandong Yabo von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yabo liegt bei 145, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektrische Ausrüstung" ähnlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index bescheinigt der Aktie von Shandong Yabo eine neutrale Position. Der RSI7 liegt bei 93,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 78 liegt und ebenfalls als "Schlecht"-Einstufung bewertet wird. Insgesamt resultiert dies in einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Shandong Yabo. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.