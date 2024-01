JiangSu Yabaite Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Aktienkurs von Shandong Yabo hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -36,94 Prozent erzielt, was 38,48 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,82 Prozent, wobei Shandong Yabo 38,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yabo liegt bei 145,92, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,65 CNH, während der Aktienkurs (2,63 CNH) um -0,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich zu 2,24 CNH, was einer Abweichung von +17,41 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was zu einem Gesamtrating "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Shandong Yabo-Aktie als Neutral ein. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 19,35, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 35,17 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.