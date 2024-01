JiangSu Jin Tong Ling Fans wird immer uninteressanter …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vor allem die Aktie von Jin Tong Ling intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Jin Tong Ling beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Jin Tong Ling wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Jin Tong Ling im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,5 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 1,5 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Jin Tong Ling derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,04 CNH, während der Kurs der Aktie (2,7 CNH) um -11,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,84 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses von -4,93 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.