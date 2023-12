JiangSu Jin Tong Ling Fans Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Jin Tong Ling verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,69 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,09 Prozent, was bedeutet, dass Jin Tong Ling im Branchenvergleich um -28,59 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,72 Prozent, wobei Jin Tong Ling 28,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jin Tong Ling liegt bei 76,47, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,1 CNH für den Schlusskurs der Jin Tong Ling-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,7 CNH, was einer Abweichung von -12,9 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei auch hier der letzte Schlusskurs (2,91 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt lag und zu einer Abweichung von -7,22 Prozent führte, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Das Anleger-Sentiment für Jin Tong Ling ist insgesamt negativ, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien und den veröffentlichten Meinungen zum Ausdruck kommt. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Jin Tong Ling, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.