JiangSu Jin Tong Ling Fans Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Jin Tong Ling zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie- und Maschinensektor. Mit einer Rendite von -39,14 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors liegt das Unternehmen um mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Maschinensektor liegt die Rendite mit -14,46 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, wobei Jin Tong Ling um 24,68 Prozent hinterherhinkt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Jin Tong Ling eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jin Tong Ling mit 0 Prozent leicht unter dem Mittelwert von 0,17 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Jin Tong Ling liegt aktuell bei 64,86, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als neutrales Signal interpretiert wird.

Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral" für die Aktie von Jin Tong Ling.