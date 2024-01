JiangSu Jin Tong Ling Fans Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Jin Tong Ling-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,02 CNH für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,62 CNH, was einem Unterschied von -13,25 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 2,83 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-7,42 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Jin Tong Ling daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 114,74 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Da der genaue Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" bei 0 Prozent liegt, erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jin Tong Ling momentan überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 28,57 Punkten. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.