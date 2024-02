JiangSu Jin Tong Ling Fans Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Jin Tong Ling. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien auffällig waren. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jin Tong Ling-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (84) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (79,29) führen zu einer schlechten Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine schlechte Bewertung für Jin Tong Ling.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jin Tong Ling mit einem Wert von 114,74 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung für Jin Tong Ling.