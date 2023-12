JiangSu Jin Tong Ling Fans Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Jin Tong Ling-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht als nicht sehr vielversprechend. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,1 CNH mit dem aktuellen Kurs (2,7 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -12,9 Prozent. Das Unternehmen erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) fällt mit einem Wert von 2,91 CNH negativ aus, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Aktienkurs von Jin Tong Ling hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,69 Prozent erzielt, was 29 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" schneidet das Unternehmen mit einem Wert von -28,63 Prozent schlecht ab. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine negative Tendenz. Der RSI7 liegt bei 76,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 67,82 Punkten, was bedeutet, dass hier weder Überkauf noch -verkauf vorliegt. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Jin Tong Ling ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen, erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.