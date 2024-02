Jiande-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien war in letzter Zeit auch die Aktie von Jiande ein Thema. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch wurden keine stark positiven oder negativen Themen rund um Jiande diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiande-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,03 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,026 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Im Gegensatz dazu lag der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um 30 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Jiande wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der RSI von Jiande liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.