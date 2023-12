Jiande Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Jiande-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,022 HKD, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-26,67 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiande-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Jiande in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiande-Aktie beträgt derzeit 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Lage hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,67 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Jiande-Aktie angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Jiande-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien, des Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.