Jiajiayue Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Jiajiayue-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,48 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,55 CNH liegt, was einer Abweichung von +16,59 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 12,03 CNH, was einer Abweichung von +20,95 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jiajiayue. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Rahmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiajiayue-Aktie liegt aktuell bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass die Aktie auf dieser Basis als überverkauft einzustufen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein "Gut"-Rating für die Jiajiayue-Aktie.