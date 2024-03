Jiajiayue Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Jiajiayue-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 59,97 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Jiajiayue-Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Kurs der Aktie um -15,61 Prozent unter dem GD200-Trendsignal liegt und auch der GD50 einen Abweichung von -10,15 Prozent aufweist.

Im Branchenvergleich schneidet die Jiajiayue-Aktie gut ab, da sie mit einer Rendite von -20,05 Prozent über 4 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Aktie mit einer Rendite von 5,79 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.