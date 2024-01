Jiajiayue Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten zwei Wochen wurde Jiajiayue von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies durch die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Jiajiayue-Aktie beträgt derzeit 12,55 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 13,13 CNH auf ähnlichem Niveau (+4,62 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage erhält Jiajiayue daher eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 12,96 CNH ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,31 Prozent Abweichung). Die Jiajiayue-Aktie erhält daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Jiajiayue auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Jiajiayue-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,3 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche sind im Durchschnitt um -14,26 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +24,56 Prozent im Branchenvergleich für Jiajiayue bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,87 Prozent im letzten Jahr. Jiajiayue lag 21,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Jiajiayue liegt bei 46,15, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".