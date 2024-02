Jiahua Stores Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Diskussionen rund um Jiahua Stores auf den sozialen Medien haben eine neutrale Einschätzung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen widergespiegelt. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen verzeichnet. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Jiahua Stores wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Auch die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Jiahua Stores in den letzten Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Jiahua Stores einen Abstand von -16 Prozent zum GD200 (0,05 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,05 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -16 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat Jiahua Stores in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -10,44 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -46,56 Prozent für Jiahua Stores. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,08 Prozent hatte, lag Jiahua Stores 51,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.