Jiahua Stores Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Jiahua Stores wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 13,18 liegt sie insgesamt 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der bei 40,75 liegt. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,05 HKD für die Jiahua Stores-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,047 HKD, was einem Unterschied von -6 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jiahua Stores liegt bei 80 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 52,83, was auf eine neutrale Position des Wertpapiers hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jiahua Stores derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Differenz von 5,34 Prozentpunkten wird daher die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.