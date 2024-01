Jiahua Stores Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiahua Stores derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,043 HKD liegt, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 HKD, was wiederum einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Jiahua Stores in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,85 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,2 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,24 Prozent hatte, liegt Jiahua Stores um 38,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Jiahua Stores eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jiahua Stores daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jiahua Stores liegt der RSI7 aktuell bei 90 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 59,38, was bedeutet, dass Jiahua Stores weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Jiahua Stores-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.