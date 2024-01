Jiahua Stores Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Einzelhandelskonzern Jiahua Stores schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Differenz von 5,34 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,34 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Jiahua Stores-Aktie auf 200-Tage-Basis einen aktuellen Wert von 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,043 HKD liegt, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,05 HKD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält Jiahua Stores daher in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Jiahua Stores mit -40,28 Prozent mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite mit 36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Jiahua Stores im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,18 gehandelt wird, was einem Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,1 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Jiahua Stores eine "Gut"-Empfehlung.