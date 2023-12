Jiahua Stores Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividende von Jiahua Stores weist mit 0 Prozent eine Rendite auf, die 5,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", welche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance von Jiahua Stores mit einer Rendite von -16,67 Prozent mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jiahua Stores mit 15,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Jiahua Stores zeigt, dass mit einem Kurs von 0,051 HKD eine Entfernung von +2 Prozent zum GD200 (0,05 HKD) vorliegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,05 HKD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Jiahua Stores-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiahua Stores einen aktuellen Wert von 13 auf. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die durchschnittlich ein KGV von 40 haben, wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.