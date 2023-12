Jiahua Stores Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Jiahua Stores wird auf fundamentaler Ebene als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,18, während das Branchen-KGV bei 40,8 liegt, was einem Abstand von 68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiahua Stores-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,047 HKD deutlich darunter (-6 Prozent). Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf technischer Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Jiahua Stores in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt wird Jiahua Stores von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Jiahua Stores als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 45,9 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.