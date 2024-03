Jiahua Stores Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten vier Wochen wurden bei Jiahua Stores keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Jiahua Stores daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiahua Stores bei 13,18, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,042 HKD der Jiahua Stores um 16 Prozent unter dem GD200 (0,05 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 0,04 HKD, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Jiahua Stores-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jiahua Stores beträgt 33,33 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Jiahua Stores in Bezug auf Sentiment, fundamentale Kriterien, technische Analyse und Relative Strength Index als "Neutral" bewertet.