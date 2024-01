Jia Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Jia-Aktie übertrifft die Branche um 275,48 Prozent

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Jia-Aktie eine beeindruckende Performance von 269,23 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche einen Outperformance von +275,48 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen die durchschnittlichen Aktien der Branche um -6,25 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft Jia mit einer Rendite von 3,56 Prozent die durchschnittliche Rendite um 265,67 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Jia in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Stimmung und Kommunikationsfrequenz neutral

In Bezug auf das Sentiment und die Buzz rund um die Jia-Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Schlechte Dividendenrendite im Vergleich zur Branche

Die Dividendenrendite der Jia-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Jia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Positive technische Analyse

Die technische Analyse der Jia-Aktie zeigt positive Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,06 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,133 HKD lag, was einem Unterschied von +121,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Jia-Aktie eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.