Jia Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Jia wird im Branchenvergleich betrachtet und zeigt eine beeindruckende Performance. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Jia eine Rendite von 172,09 Prozent, was 168 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einer mittleren Rendite von -4,8 Prozent übertrifft Jia mit einer Rendite von 176,89 Prozent deutlich. Diese außergewöhnliche Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jia-Aktie gut abschneidet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,06 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,141 HKD liegt, was einer Abweichung von +135 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,08 HKD wird mit einem Abweichungsgrad von +76,25 Prozent übertroffen. Insgesamt erhält Jia auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Jia eine Rendite von 0 Prozent auf, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 6 Prozent. Demnach wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jia liegt bei 34,43, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.