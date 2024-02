Jia Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) der Jia-Aktie deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der aktuelle RSI der Jia liegt bei 23,08. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 66, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs (0,094 HKD) um +34,29 Prozent abweicht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,1 HKD, was zu einem Bewertungsunterschied und einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jia-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Jia wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie insgesamt als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Jia wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.