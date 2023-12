Jfrog Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, so die Anleger. Insgesamt wurden positive Themen an sieben Tagen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion auch überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Jfrog. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +37,05 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,32 USD mit dem aktuellen Kurs von 34,7 USD vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 27,34 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +26,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Jfrog-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wurde als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führte. Zusammengefasst erhält Jfrog für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jfrog liegt bei 19,3, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 15,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Jfrog kaufen, halten oder verkaufen?

