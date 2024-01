Jfrog Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf Jfrog waren die Diskussionen in den sozialen Medien zuletzt vor allem von positiven Meinungen geprägt. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Jfrog. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Jfrog-Aktie eine neutrale Einstufung zu. Der RSI7 beträgt 88,71, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 31,71, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jfrog insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose deutet allerdings auf ein Abwärtspotential von -11,39 Prozent hin, weshalb die Analysten eine "Schlecht"-Empfehlung aussprechen. Insgesamt erhält Jfrog in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jfrog-Aktie mit +25,1 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Auch in Bezug auf den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt ein "Gut"-Signal vor, da der Abstand +13,61 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Jfrog-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.