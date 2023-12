Jfrog Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Jfrog werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch langfristige Stimmungsbilder von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung von Jfrog zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Jfrog wies jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Jfrog bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Um festzustellen, ob die Aktie von Jfrog derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 6,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Jfrog-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass Jfrog überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält Jfrog eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Jfrog ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Jfrog-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -10,21 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Jfrog eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.