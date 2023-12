Jewett-Cameron Trading Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Jewett-cameron Trading fanden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen statt. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche, erzielte Jewett-cameron Trading in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,34 Prozent. Im selben Zeitraum stiegen die durchschnittlichen Aktien dieser Branche um 238,09 Prozent, was zu einer Underperformance von -235,75 Prozent für Jewett-cameron Trading im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 144,45 Prozent erzielte, lag Jewett-cameron Trading 142,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem Rating "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Jewett-cameron Trading derzeit eine "Gut"-Einstufung hat. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,86 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,39 USD liegt, was einer Abweichung von +10,91 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,81 USD, was einer Abweichung von +12,06 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jewett-cameron Trading liegt bei 42,05, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 36,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.