Jeudan, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analyse von Jeudan A- zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Jeudan A- somit eine neutrale Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Jeudan A- zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte an, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Jeudan A- eine neutrale Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Anleger-Sentiments als neutral.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jeudan A- bei 246,25 DKK liegt, während die Aktie selbst bei 214 DKK notiert. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -5,06 Prozent auf eine negative Bewertung hin. Somit erhält Jeudan A- insgesamt eine schlechte Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt die Analyse ein neutrales bis schlechtes Bild für Jeudan A-.