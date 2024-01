Jeudan Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Jeudan A-Aktie liegt der RSI bei 40, was als "Neutral" betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jeudan A-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 244,38 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 232 DKK -5,07 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 222,52 DKK nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jeudan A- in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Intensität der Diskussionen als auch auf die Häufigkeit der Beiträge.

Insgesamt ergibt sich damit für die Jeudan A-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in den verschiedenen Kategorien.