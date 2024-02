Jeudan Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Jeudan A-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 240,91 DKK liegt. Dieser Wert liegt nahe am aktuellen Schlusskurs von 230 DKK, was einer Abweichung von -4,53 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei einer Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jeudan A-Aktie liegt bei 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 51,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus dieser Betrachtung ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den ausgewerteten Meinungen und Äußerungen der letzten Wochen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Jeudan A-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment ein Gesamtrating von "Neutral" bis "Schlecht".