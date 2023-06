Jetzt, wo es endlich warm ist, bringt Oppo Brothers 4 neue Eiscreme-Erlebnisse für den Sommer 2023 auf den Markt!

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



Berlin (ots/PRNewswire) -Oppo Brothers kreiert preisgekrönte Eiscreme mit bis zu 60 % weniger Kalorien und Zucker als herkömmliches Premiumeis. Sie freuen sich, die Markteinführung von vier brandneuen Produkten für den Sommer 2023 bekanntgeben zu können.Caramelised Biscuit Swirl Eiscreme 475 mlOppo Brothers Caramelised Biscuit Swirl ist ein Karamelleis auf Biscoff-Art mit einem süßen Karamellwirbel, vermischt mit großzügigen Mengen karamellisierter Keksstückchen. Ein verführerischer Oppo-Twist zu einem der heißesten Geschmackstrends von 2023 — Sie werden nicht glauben, dass es 95 Kalorien pro 100 ml sind.Chocolate Hazelnut Balls 12 x 14 mlOppo Brothers Chocolate Hazelnut Balls sind neue Leckerbissen aus cremigem Vanille-Eis, umgeben von dicker belgischer Milchschokolade und mit gerösteten Haselnussstücken bestreut — 25 Kalorien pro Biss.Vanilla Almond Caramel Swirl Eis am Stiel 3 x 80 mlOppo Brothers Vanilla Almond Caramel Swirl Eis am Stiel sind ein köstlicher kleiner Leckerbissen. Hergestellt aus luxuriösem Vanilleeis und einem großzügigen Karamellstrudel, umhüllt von dicker belgischer Milchschokolade und bestreut mit gerösteten Mandelstücken, hat jedes Stück 130 Kalorien.Salted Caramel Biscuit Crunch Eis am Stiel 3 x 80 mlOppo Brothers Salted Caramel Biscuit Crunch Eis am Stiel sind ein leckerer Snack, der speziell für Karamellfans entwickelt wurde. Hergestellt aus unserem kultigen gesalzenen Karamelleis, mit einer reichhaltigen belgischen Milchschokoladenbeschichtung und mit karamellisierten Keksstückchen garniert — und das alles bei125 Kalorien pro Portion.Erhältlich jetzt in Deutschland bei Kaufland, TeGut, Globus, HIT, Flink und Getir. Um Ihren nächstgelegenen Händler zu finden, besuchen Sie bitte: www.oppobrothers.com/stockistsDie Oppo-Geschichte:Seit 2014 haben sich Eiscreme-Unternehmer Charlie und Harry Thuillier (die Oppo Brothers) zum Ziel gesetzt, einen Wohlfühlgenuss zu kreieren, der besser für den Geschmack, die Gesundheit und den Planeten ist:Geschmack — Oppo verwendet nur die feinsten natürlichen Zutaten zusammen mit frischer Milch und echter Sahne. Dank dieser Besessenheit für „das Beste" sind sie die einzige kalorienarme Marke, die Great Taste Awards gewonnen hat. Tatsächlich übertrifft Oppo Brothers-Eiscreme häufig die weltweit führenden Marken für Vollfett-/Zucker-Premiumeiscreme in unabhängigen Blind Taste Tests. Gesundheit — Alle Kreationen von Oppo liefern verwöhnende Eiscreme, aber bis zu 60 % weniger Kalorien und Zucker als normale Premiummarken. Planet — Oppo war schon immer Nachhaltigkeit wichtig, und diese Tatsache wurde in 2022 anerkannt, als Oppo Brothers als B Corp-Organisation zertifiziert wurde, die das Geschäft nutzt, um Gutes für die Welt zu tun.www.oppobrothers.comHochauflösende Bilder finden Sie hier: bit.ly/42FAgga (https://www.dropbox.com/sh/11bxc46fbzgnbj2/AABWCE5nI2QP5EIdXv8JKK3Aa?dl=0)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096675/Oppo_Brothers.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083419/4049906/Oppo_Brothers_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jetzt-wo-es-endlich-warm-ist-bringt-oppo-brothers-4-neue-eiscreme-erlebnisse-fur-den-sommer-2023-auf-den-markt-301846991.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen oder Muster wenden Sie sich bitte an Matthew Sherratt,team@oppobrothers.co.ukOriginal-Content von: Oppo Brothers Limited, übermittelt durch news aktuell