Jetzt investieren? Günstige Konstellation vor dem Herbst

Liebe Leser,

die Börsen haben in den vergangenen Handelstagen eine kleine Ruhepause eingelegt. Am gestrigen Freitag ging es für den Dax noch einmal etwas aufwärts und für den Dow Jones minimal nach oben. Die kleineren Indizes in Deutschland, der MDax oder der TecDax, bewegten sich kaum.

Wochenvergleich der Indizes Dow Jones, Dax, MDax und TecDax

zur Originalmeldung