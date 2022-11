Jetzt gibt's bei PAYBACK auch Punkte auf Amazon

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

München (ots) -Ab sofort können sich die mehr als 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden in Deutschland für Einkäufe bei Amazon mit Punkten belohnen. "Wir freuen uns sehr, dass es Amazon Kundinnen und Kunden künftig möglich ist, von PAYBACK Angeboten und Coupons zu profitieren", so der Geschäftsführer von Amazon Deutschland Rocco Bräuniger. "Gleichzeitig können wir die Expertise von PAYBACK nutzen, um ihnen noch relevantere Angebote als bisher zu machen", so Bräuniger.Um mit Amazon Käufen PAYBACK Punkte sammeln zu können, startet man den Einkauf ganz einfach über die PAYBACK App oder auf PAYBACK.de. Dort gibt es zudem jeden Monat neue Coupons mit Extra-Punkten für viele wechselnde Amazon-Kategorien. "Amazon ist ein absoluter Wunschpartner unserer Kundinnen und Kunden. Deshalb freuen wir uns sehr, diesen Wunsch sogar noch vor Weihnachten erfüllen zu können", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.Mehr Informationen zur Partnerschaft mit Amazon gibt es hier (https://www.payback.de/faq/punktesammeln-amazon).Ein Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell