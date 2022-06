Jetzt durch antizyklische Investments langfristig Überrenditen erzielen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zurzeit läuft an den Aktienmärkten eine regelrechte Ausverkaufswelle, bei der die Tiefs vom März erneut auf den Prüfstand kommen. Wie Sie wissen, gilt es, in solchen Phasen Ruhe zu bewahren, die Kursrückgänge als Geschenk zu betrachten und sukzessive Schnäppchenkäufe zu tätigen. Denn in der Vergangenheit wurde jeder Rückschlag an...