Jetpak Top Holding AB Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Für die Jetpak Top-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 53,7 im neutralen Bereich. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jetpak Top.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jetpak Top verläuft aktuell bei 97,57 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 85,8 SEK aus dem Handel ging, ergibt sich eine negative Differenz von -12,06 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 88,2 SEK, was einer Differenz von -2,72 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jetpak Top. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Jetpak Top-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.