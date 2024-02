Jetpak Top Holding AB Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Jetpak Top liegt bei 30,56, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 36,59 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Jetpak Top-Aktie liegt bei 93,86 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 93 SEK liegt. Dies entspricht einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 88,69 SEK, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Jetpak Top also auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie, werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Hier zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung für Jetpak Top auf mittlerem Niveau liegen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch die Anleger-Stimmung wird in die Bewertung einbezogen. In den vergangenen zwei Wochen wurde Jetpak Top von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung zu einer neutralen bis guten Bewertung der Jetpak Top-Aktie führen.